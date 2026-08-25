محافظة الجيزة تقيم تجربة ماكينات جمع البلاستيك وعلب الكان بالدقي تمهيدا للتوسع بها

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن تجربة ماكينات جمع المخلفات البلاستيكية وعلب الكان بحي الدقي لا تزال في مرحلة التشغيل التجريبي، موضحا أن المحافظة تستهدف تقييم التجربة وقياس مدى كفاءة المنظومة قبل اتخاذ قرار التوسع وتعميمها على باقي الأحياء.

وأضاف مرعي، خلال حواره مع «صدى البلد»، أن المحافظة بدأت تنفيذ التجربة من خلال تشغيل ماكينتين في شارع التحرير بحي الدقي، بهدف اختبار آلية العمل ورصد الملاحظات المتعلقة بالتشغيل ومدى تفاعل المواطنين معها.

وأشار إلى أن التوسع في تطبيق التجربة سيكون بعد الانتهاء من تقييم المرحلة الحالية، والتأكد من كفاءة المنظومة ومعالجة أي ملاحظات قد تظهر خلال التشغيل التجريبي.

وأشار مرعي إن المحافظة ستعمل، عقب تقييم التجربة، على وضع تصور متكامل للتعميم، يتضمن تحديد المواقع المناسبة لتركيب الماكينات وآليات تشغيلها، على أن يتم عرض خطة التوسع على الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ووزيرة التنمية المحلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر الماكينات على نطاق أوسع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المحافظة أن إقبال المواطنين على استخدام الماكينات يمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح الفكرة، متوقعًا أن يزداد الإقبال خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تطوير المنظومة ووضع نظام موحد لتشغيل الماكينات.

وشدد مرعي على أن المحافظة تضع تقييم التجربة الحالية كخطوة أساسية قبل التوسع، بهدف الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لجمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وتحويل التجربة إلى نموذج ناجح ورائد يمكن تطبيقه في مختلف أحياء محافظة الجيزة.