السير برعونة وإضاءات مخالفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالسير برعونة وإستخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة وتثبيت إضاءة مخالفة بالسيارة بأحد الطرق بسوهاج مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" ، وقائدها (عامل "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 22/ الجارى على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









