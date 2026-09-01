عبد الرحمن يونس بعد التتويج بذهبيتين بألعاب البحر المتوسط: نفسي أجيب ميدالية ذهب لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس

كشف عبد الرحمن يونس لاعب منتخب مصر في رفع الاثقال، تفاصيل التتويج بميداليتاين ذهبيتين في دورة العاب البحر المتوسط .

وقال عبد الرحمن يونس في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" سعيد بتحقيق هذا الإنجاز في دورة ألعاب البحر المتوسط ونفسي أجيب ميدالية ذهب لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس ".



وتابع عبد الرحمن يونس :" إحنا عندنا هدف إننا نكسر الأرقام القياسية العالمية في رفع الأثقال في وزني ".

وأكمل عبد الرحمن يونس :" إحنا بنجهز من دلوقتي وبنحضر للتأهيل لأولمبياد لوس أنجلوس "، مضيفا:" أصعب لحظة في المنافسة هي الكلين لكن إن شاء الله هحسن من أدائي ".

ولفت عبد الرحمن يونس :" اتحاد رفع الأثقال ووزارة الرياضة وقفوا جمبي في مشواري الرياضي ".