ريم أحمد تحصد برونزية الكاراتيه في دورة البحر المتوسط

فازت ريم أحمد، لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه بالميدالية البرونزية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر الجاري بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتغلبت ريم أحمد التي خاضت منافسات وزن 50 كجم على نظيرتها الإسبانية إنصاف بينتاما بنتيجة 10-1 ثم الفوز على لاعب البوسنة والهرسك إيجلا ميسكوفيك بنتيجة 8-0 ثم الفوز على الجزائرية سيليا اوكيني بنتيجة 7-6 وفي مباراة الميدالية البرونزية فازت ريم أحمد على القبرصية إيرني كونتو بنتيجة 8-2.

وحصد الفراعنة حتى الآن على 40 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 13 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و14 ميدالية برونزية.

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.