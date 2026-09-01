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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف وزارة التضامن 2026.. الشروط وموعد وطريقة التقديم

وظائف وزارة التضامن 2026
وظائف وزارة التضامن 2026
محمد غالي

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتوفير فرص عمل للكوادر المؤهلة في المجالات الإدارية والمالية، حيث أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة ضمن برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتلبية احتياجات العمل والاستعانة بالكفاءات المتخصصة في المحاسبة والمراجعة وإدخال وتحليل البيانات.

وظائف وزارة التضامن 2026

وتتضمن الوظائف المعلنة فرصا للعمل بوظائف مراجع مالي ومحاسب ومدخل بيانات، مع اقتصار التقديم على الذكور، نظرا لطبيعة المهام الوظيفية التي تتطلب تنفيذ زيارات ميدانية ومتابعة الجهات المتعاملة مع المؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية.

  شروط التقديم على وظائف وزارة التضامن 2026

حددت المؤسسة مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، وفي مقدمتها أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء منها، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ أعمال المتابعة والزيارات الميدانية للجهات المتعاملة مع المؤسسة بمختلف المحافظات.

ويكون مقر العمل بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في منطقة العجوزة، مع منح أفضلية للمتقدمين المقيمين بالقرب من مقر العمل.

  شروط وظيفة مراجع مالي

تشمل شروط التقدم لوظيفة مراجع مالي ما يلي:

الحصول على بكالوريوس التجارة أو الاقتصاد بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى الجامعات المعترف بها.
امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة.
إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد.
يفضل الحاصلون على دراسات عليا أو دورات تدريبية مرتبطة بمجال التخصص.
إجادة استخدام برامج Microsoft Office.
امتلاك مستوى قوي في استخدام برنامج Excel.

  شروط وظيفة محاسب

يشترط للتقدم إلى وظيفة محاسب توافر مجموعة من المؤهلات والخبرات، من بينها:

الحصول على بكالوريوس التجارة أو الاقتصاد بتقدير لا يقل عن جيد من جامعة معترف بها.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المحاسبة.
إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد.
يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال المحاسبة.
الأفضلية لمن لديهم خبرة سابقة في مجال التمويل متناهي الصغر.
إجادة استخدام برامج Microsoft Office.
إجادة قوية لبرنامج Excel.

  شروط وظيفة مدخل بيانات

وتتضمن شروط التقدم لوظيفة مدخل بيانات ما يلي:

الحصول على بكالوريوس في مجال الحاسبات أو مؤهل عال مناسب بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى الجامعات المعترف بها.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدخال البيانات وتحليلها.
إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد.
يفضل الحاصلون على دورات تدريبية مرتبطة بمجال العمل.
الأفضلية لمن لديهم خبرة في مجال التمويل متناهي الصغر.
إجادة استخدام برامج Microsoft Office.
إجادة قوية لبرنامج Excel.

وظائف وزارة التضامن 2026

  اختبارات وظائف وزارة التضامن 2026

يخضع المتقدمون لشغل الوظائف المعلنة إلى مجموعة من الاختبارات والإجراءات بهدف تقييم قدراتهم العلمية والعملية ومدى ملاءمتهم للوظيفة.

وتشمل مراحل الاختيار اختبارا عاما في التخصص العلمي، واختبارا في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبارات الذكاء IQ، والمقابلة الشخصية، واختبارات مرتبطة بالمعاملات المالية والإدارية.

  مرتبات ومزايا وظائف وزارة التضامن

وبحسب المستند الخاص بالوظائف المعلنة، لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور، مع توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للعاملين وفقا للضوابط المنظمة.

وتشمل المزايا حوافز الانتظام في العمل، ومكافآت تشجيعية ترتبط بمستوى الإنجاز والأداء، إلى جانب بدل سفر مميز، ومنح خلال المواسم والأعياد، فضلا عن توفير تأمين صحي شامل.

وظائف وزارة التضامن 2026

  موعد التقديم على وظائف وزارة التضامن 2026

يستمر استقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة حتى يوم 15 سبتمبر 2026، وعلى الراغبين في التقدم التأكد من استيفاء جميع الشروط المحددة قبل التوجه إلى مقر المؤسسة.

  مكان التقديم على وظائف وزارة التضامن

يتم تقديم طلبات التوظيف بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ضمن برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، على العنوان التالي:

19 شارع المراغي، مبنى وزارة التضامن الاجتماعي 2، الدور الرابع، مكتب 409، العجوزة.

وتأتي هذه الوظائف في إطار الاستعانة بالكفاءات المتخصصة لدعم أعمال برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز كفاءة الأعمال المالية والإدارية ونظم إدخال وتحليل البيانات، بما يدعم جهود المؤسسة في تنفيذ مهامها وخدماتها على مستوى الجمهورية.

الوظائف الوظائف الشاغرة التضامن الاجتماعي فرص عمل

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