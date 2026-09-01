ضربة موجعة.. ضبط مسجلين خطر وأسلحة نارية وهدرو وحشيش في حملة أمنية ببورسعيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد حملة أمنية مكبرة بتوجيهات اللواء وائل رشدي مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد وقيادة اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد والعميد تامر سليم مفتش الأمن العام.

قام المقدم هيثم ماجد مفتش مباحث الداخلية والمقدم أحمد مسعد رئيس مباحث قسم شرطة الضواحي بحملة أمنية مكبرة، لضبط أباطرة تجارة المخدرات في بورسعيد.

مباحث بورسعيد تقضي على أباطرة المخدرات في القابوطي والسيد متولي والحراسات وفاطمة الزهراء

ونجحت الحملة فى اسقاط أسماء لمعت في عالم تجارة المخدرات في الآونة الاخيرة وذاع صيتهم بين المواطنين وتفحشوا في بيع المواد المخدرة.

كما تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيدرو والآيس ومخدر الحشيش و٤ أسلحة نارية.