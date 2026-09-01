1309 مشروعات و19 ألف سرير جديد.. 403 مليارات جنيه تعيد رسم خريطة الصحة في مصر

لم تعد خريطة الرعاية الصحية في مصر كما كانت قبل سنوات؛ فخلف الأرقام الضخمة التي تجاوزت 403 مليارات جنيه تتشكل منظومة جديدة تمتد من قلب القاهرة إلى أقصى الصعيد والمحافظات الحدودية، عبر 1309 مشروعات صحية تستهدف نقل الخدمة الطبية إلى المواطن بدلًا من أن يقطع هو المسافات بحثًا عنها.

ومع إضافة 19 ألف سرير جديد، ونحو 170 حضانة، وما يقارب ألفي جهاز غسيل كلوي، تتحول الاستثمارات الصحية من مجرد توسعات إنشائية إلى إعادة رسم حقيقية لقدرة الدولة على تقديم العلاج بالقرب من محل إقامة المواطن.

مشروعات البنية التحتية الصحية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 403 مليارات جنيه في مشروعات البنية التحتية الصحية منذ عام 2014، مشيرًا إلى تنفيذ 1309 مشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة في برنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن هذه الاستثمارات أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بنحو 19 ألف سرير جديد، إلى جانب إنشاء نحو 170 حضانة، وتوفير ما يقرب من ألفي جهاز غسيل كلوي.

وأشار، إلى أن التوسع في البنية التحتية الصحية انعكس بصورة مباشرة على تقليل قوائم الانتظار، وتسريع التدخلات الطبية، وزيادة قدرة الدولة على تقديم الخدمات العلاجية في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن المواطن أصبح قادرًا على الوصول إلى المنشأة الصحية التي يحتاج إليها بالقرب من محل إقامته، بدلًا من تحمل مشقة السفر بين المحافظات للحصول على الخدمة.

وأضاف أن المواطن الذي يحتاج إلى جلسات الغسيل الكلوي، على سبيل المثال، لم يعد مضطرًا إلى الانتقال من محافظة إلى أخرى أو من القرية إلى المدينة للحصول على الخدمة، بعد التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية وتوزيعها جغرافيًا.

وحول مدى اهتمام خطة التطوير بالمحافظات النائية والحدودية وصعيد مصر، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن جميع محافظات الجمهورية شهدت خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية مشروعات صحية، سواء من خلال إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير ورفع كفاءة المنشآت القائمة.

وأوضح أن مشروعات التطوير والإنشاء شملت محافظات ومناطق متعددة، من بينها الإسكندرية وأسيوط والأقصر والجيزة والمنيا والمنوفية والقاهرة، فضلًا عن بني مزار والعباسية وبولاق الدكرور، إلى جانب محافظات الحدود والصعيد.

وأشار إلى أن التوسع شمل محافظات مثل مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان، بما يتيح للمواطنين في المناطق النائية الحصول على الخدمات الطبية داخل محافظاتهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى القاهرة أو الإسكندرية أو غيرهما من المحافظات الكبرى.

ونوه بتنفيذ عدد من المشروعات الصحية الجديدة، من بينها مدينة طبية في العبور، ومعامل مركزية في مدينة بدر، ومستشفيات في شبين القناطر وأبو قرقاص ومغاغة وجرجا وطهطا، إلى جانب مشروعات أخرى في الوادي الجديد والأقصر والمنيا.