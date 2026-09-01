التأمين الصحي ببني سويف يبحث آليات تطوير منظومة استخراج وتحديث البطاقات الصحية

استقبل الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، اليوم، إيمان عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتوثيق، يرافقها محمود عبد الحفيظ، عضو الإدارة، وذلك خلال زيارة ميدانية للفرع لمتابعة سير العمل والوقوف على آليات استخراج وتجديد وتحديث البطاقات الصحية، وذلك بحضور المهندسة غادة عبد الله، مدير إدارة نظم المعلومات بالفرع.

وأوضح مدير عام فرع التأمين الصحي أن الزيارة شهدت عقد اجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة استخراج البطاقات والكارنيهات وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية تنسيق وتوحيد إجراءات استخراج الكارنيهات بما يسهم في تيسير الإجراءات على المنتفعين، وتحقيق أعلى معدلات السرعة والدقة في أداء الخدمة.

وخلال الزيارة تم الاتفاق على أن تتم عملية استخراج الكارنيهات من خلال الصحة المدرسية ببني سويف، والزائرات الصحيات بالمدارس، والوحدات الصحية، وفق آلية عمل منسقة ومتكاملة بين الجهات المعنية.

كما شملت الزيارة تفقد قسم الإحصاء والتوثيق بالفرع، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على الإجراءات المتبعة في استخراج البطاقات وتجديدها وتحديث بيانات المنتفعين، فضلًا عن متابعة استمارات التحديث، والتأكد من انتظام الإجراءات المالية وتوريد المبالغ المستحقة أولًا بأول.