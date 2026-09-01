القوات الروسية تسيطر على منطقة دفاعية بمساحة 15 كيلومترا في تشيرفونا كرينيتسيا بمقاطعة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم / الثلاثاء /، السيطرة على منطقة دفاعية كبيرة، تضم نحو 100 مبنى وتمتد على مساحة تزيد على 15 كيلومترًا مربعًا، خلال سيطرتها على بلدة تشيرفونايا كرينيتسا في مقاطعة زابوروجيه.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات الاقتحام التابعة للفوج "1198" للمشاة الآلية التابع للجيش المشترك للحرس الخامس والثلاثين، ضمن قوات مجموعة "الشرق"، تمكنت خلال العمليات الهجومية من بسط سيطرتها على منطقة دفاعية كبيرة تابعة لقوات كييف، بما في ذلك بلدة تشيرفونايا كرينيتسا في مقاطعة زابوروجيه، مشيرة إلى السيطرة على نحو 100 منشأة وأكثر من 15 كيلومترا مربعا من الأراضي.

وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت قوام سرية من الأفراد، لافتة إلى تدمير 4 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات، و14 منظومة روبوتية أرضية، وأكثر من 50 طائرة مسيرة سداسية المراوح ثقيلة من طراز "بابا-ياغا".

وأشارت الوزارة إلى أن السيطرة على بلدة تشيرفونايا كرينيتسا مكّنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" من اختراق دفاعات القوات الأوكرانية وتوسيع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في هذا الاتجاه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي نوفوبافلوفكا وتشيرفونايا كرينيتسيا، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، بعد عمليات هجومية مكثفة.