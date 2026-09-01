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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق مصطفى: استمرار معتمد جمال القرار الأفضل لإدارة الزمالك.. والجمهور لا يعترف بالمبررات

معتمد جمال
معتمد جمال
ياسمين تيسير

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، ان الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 

وقال طارق مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اختارت تدريب الفيصلي الأردني لانه واحد من الأندية الكبرى في الوطن العربي، وتتويجي بالسوبر الأردني نتيجة لمجهود وعمل جماعي 

واضاف: تجربتي مع البنك الاهلي كانت ناجحة للغاية وبدعم الادارة ونجتهد وأقدم ما لدي مع اي فريق أتولى تدريبه وابذل كل ما بوسعي رفقة الجهاز الفني بالكامل 

وتابع:  الزمالك مر بظروف صعبة للغاية وكنت اتمنى استمرار معتمد جمال عقب نهاية الموسم بقرار يكون اسرع من كدا 

وواصل: معتمد جمال كان يستحق تواجده مع الزمالك وهو من ابناء الزمالك المخلصين والزمالك سيظل الزمالك مهما كانت التحديات والظروف

وأكمل: الجمهور لا يعترف بالمبررات وطالما بتخرج باقل الخسائر وارى ان الزمالك يمر بفترة ناجحة، والمكسب سيأتي بمكسب، والنادي الاهلي وبيراميدز هما منافسي الزمالك وارى ان هذا الثلاثي سينافس على لقب الدوري

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