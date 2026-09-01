رئيس وزراء باكستان : الماء شريان الحياة لمنطقتنا ويجب ألا يستخدم كسلاح

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، أن الماء شريان الحياة للمنطقة، ويجب ألا يستخدم كسلاح.

وقال شهباز - في كلمته أمام اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك - "يجب ألا يستخدم الماء كسلاح، فلا يمكن استخدامه كأداة إكراه، ولا يمكن استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية".

وأشار إلى إن المعاهدات التي تنظم المياه المشتركة "التزامات دولية رسمية وملزمة"، ويجب الوفاء بها دون قيد أو شرط، كما أكد التزام باكستان بالحل السلمي للنزاعات، والقانون الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

ويأتي خطاب شريف بعد يوم من رفض محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، أمس /الاثنين/، الخطوة الأحادية التي اتخذتها الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، مؤكدة أن الاتفاقية لاتزال سارية المفعول بالكامل.

وأصدرت محكمة التحكيم الدائمة قرارها بشأن وضع المعاهدة، إلى جانب أمر ملزم بشأن التدابير المؤقتة، حيث قضت بالإجماع أن المعاهدة لاتزال سارية المفعول.. وأمرت الهند بوقف بعض أعمال البناء في محطة راتل الكهرومائية المتنازع عليها، والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة مياه السند.