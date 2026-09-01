قائد الجيش اللبناني يؤكد أهمية دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون مع الأردن

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أهمية دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، في ظل التحديات التي تواجه لبنان، معربًا عن خالص تقديره للمملكة على مبادراتها المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، انطلاقًا من دوره الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة العماد هيكل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية الملكي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من المسؤولين.

وأكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهوده للحفاظ على أمنه وسيادته، كما أعرب عن دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية، المقرر عقده في باريس الشهر المقبل، بهدف تعزيز الإمكانات العملانية للجيش اللبناني وقدرته على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية.

وكان العماد هيكل قد زار مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث كان في استقباله اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وأقيمت له مراسم التشريفات الرسمية.

وعقد الجانبان اجتماعًا بحضور عدد من الضباط، بحثا خلاله أبرز التطورات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين، مع التشديد على أهمية دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية في ظل التحديات التي تواجهها.