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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشاركة هندية واسعة في «فارماكونيكس 2026» تعزز التعاون المصري الهندي في صناعة الأدوية

التعاون المصري الهندي في صناعة الأدوية
التعاون المصري الهندي في صناعة الأدوية
أمنية رشاد الجلوي

أكدت مشاركة 92 شركة أدوية هندية في معرض «فارماكونيكس 2026»، المعرض الدولي لصناعة الأدوية، قوة الشراكة والتعاون بين مصر والهند في قطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، إلى جانب تنامي فرص توسيع الشراكات الثنائية في هذا القطاع الحيوي.

وتُعد الهند من أبرز مراكز تصنيع وتصدير الأدوية عالميًا، وتُعرف على نطاق واسع بـ«صيدلية العالم»، فيما رسخت شركات الأدوية الهندية حضورًا قويًا في السوق المصرية، من خلال التعاون مع شركاء مصريين في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك وتطوير الأسواق.

وتوفر المشاركة الهندية الواسعة في «فارماكونيكس 2026» منصة مهمة للشركات الهندية والمصرية لاستكشاف فرص تجارية جديدة، وإقامة شراكات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات تصنيع الأدوية، ونقل التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والابتكار، وبناء سلاسل إمداد مرنة.

ويمثل التعاون المصري الهندي في مجال اللقاحات نموذجًا بارزًا للشراكة بين البلدين، من خلال عدد من الشراكات التكنولوجية، من بينها التعاون بين معهد سيروم الهندي للأمصال وشركة فاكسيرا، وزيدوس لايف سينس وشركة زين فاكس، إلى جانب شراكة بيولوجيكال إي مع مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما».

وأسهمت عمليات نقل التكنولوجيا، في إطار هذه الشراكات، في دعم وتطوير القدرات المصرية في مجال إنتاج اللقاحات، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين في تعزيز التصنيع المحلي وبناء سلاسل إمداد صحية ودوائية أكثر مرونة.

وأكدت سفارة الهند بالقاهرة التزامها بمواصلة تسهيل وتعزيز التواصل بين الشركات الهندية والمصرية، ودعم إقامة شراكات متبادلة المنفعة في قطاعي الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

التعاون المصري الهندي فارماكونيكس 2026 مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» صناعة الأدوية مصر الهند

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