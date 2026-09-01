وفاة والدة محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق

أعلن محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، وفاة والدته، اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: أمي الحبيبة في ذمة الله.

وأشار حارس الإسماعيلي السابق : صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة المغرب، من مسجد النور بالحمادة في التل الكبير، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر التل القديمة.

وأضاف في دعائه: اللهم اغفر لأمي وارحمها، وأسكنها الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابق عذاب، واجمعنا بها في جناتك يا أرحم الراحمين.

واختتم محمد صبحي منشوره قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.