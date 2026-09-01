هوندا ونيسان توقعان اتفاقا لتطوير البرمجيات والأنظمة الإلكترونية المشتركة

وقعت شركتا “هوندا” و"نيسان" اتفاقية تطوير مشترك في 31 أغسطس 2026، لتطوير وتوحيد وحدات التحكم الإلكترونية (ECUs)، وأنظمة التشغيل، والبرمجيات الخاصة بالجيل القادم من السيارات المعرفة بالبرمجيات (SDVs)، وذلك بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتسريع التنمية والتطوير.

تفاصيل التعاون التقني وموعد الطرح في الأسواق

يشمل الاتفاق الشراكة في تطوير أنظمة التشغيل الداخلية للمركبات والبرمجيات الوسيطة وأنظمة التحكم الموحدة لتسريع دورات الإنتاج.

ومن المقرر بدء توظيف هذه الأنظمة الإلكترونية الموحدة في طرازات الشركتين القادمة ابتداءً من العام المالي 2029، مما يتيح تحديث ميزات السيارات ووظائفها عبر الهواء بصورة مشابهة للتطبيقات الذكية.

خلفيات الشراكة والمنافسة في الأسواق العالمية

تأتي هذه الخطوة بعد نحو 18 شهرًا من توقف محادثات الاندماج بين الشركتين في أوائل عام 2025؛ حيث ركز الطرفان على تعزيز التعاون التكنولوجي في مجالات محددة بدلًا من الاندماج الكلي.

وتهدف الشراكة إلى تعظيم كفاءة الاستثمارات وتقاسم أعباء الأبحاث والتطوير لمواجهة المنافسة المتزايدة من شركات السيارات الكهربائية الصينية وشركة "تيسلا" في الأسواق العالمية.