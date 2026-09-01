رينج روفر تصنع سيارة SUV غريبة تشبه سيارات السيدان

تستعد شركة "جاجوار لاند روفر" لإطلاق العضو 5 في عائلة رينج روفر الفاخرة تحت اسم GT، وهو طراز يدمج بين خصائص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والتصميم المنخفض لسيارات السيدان.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من استعراض النموذج الأولي الموهه، حيث رُصدت السيارة أثناء خضوعها لاختبارات أداء ميدانية على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة لتسجيل بيانات القيادة والديناميكية الهوائية قبل إطلاقها الرسمي.

اختبارات نوربورجرينج ومنافسة العمالقة الألمان

كشفت الصور التجسسية الالتقاطة على الحلبة الألمانية عن تواجد رينج روفر GT جنبًا إلى جنب مع منافستيها الألمانيتين بي إم دبليو iX3 وأودي Q6 e-tron.

ويعكس هذا التنافس الميداني المباشر رغبة الصانع البريطاني في وضع سيارته الجديدة في مواجهة أقوى الطرازات الكهربائية الفاخرة في الأسواق العالمية، معتمدة على سقف منخفض وانسيابية أعلى مقارنة بطرازي فيلار وإيفوك.

منظومة دفع كهربائية بتقنية 800 فولت وخيار هجين مستقبلاً

ستطرح الشركة طراز GT في البداية كسيارة كهربائية كليًا تعتمد على المنصة الهندسية النموذجية (EMA)، مدعومة ببنية كهربائية متطورة بقوة 800 فولت تتيح شحنًا سريعًا يصل إلى 350 كيلوواط عبر الشواحن الفائقة.

وتخطط الشركة لتقديم نسخة هجينة في مرحلة لاحقة لتلبية متطلبات الأسواق التي تشهد تباطؤًا في التحول الكامل نحو الطاقة الكهربائية، مما يمنح السيارة مرونة أوسع في الانتشار.

مقصورة مستقبلية وهيكل ديناميكي متطور

تستوحي السيارة تصميم مقصورتها الداخلية من الطراز الاختباري الكهربائي جاكوار Type 01، حيث تضم مقودًا رياضيًا بـ 2 سبوك وشاشة عدادات رقمية نحيفة مقترنة بشاشة عرض مركزية كبيرة لنظام الترفيه.

ورغم المظهر الرياضي المنخفض، يسهم التصميم الانسيابي في خفض مقاومة الهواء وزيادة مدى القيادة بالشحنة الواحدة، لتشكل رينج روفر GT فئة خاصة تجمع بين الفخامة والقدرات الميكانيكية العالية.