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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027
تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بمنظومة حركة هجين عالية الأداء تعد الأقوى على الإطلاق في تاريخ طراز لاندكروزر.

تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

محرك تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

تحصل سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي مدمج داخل ناقل الحركة الأوتوماتيك المكون من 10 سرعات، وتنتج قوة 457 حصانا، وعزم دوران 790 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 80 لترا.

تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

مواصفات تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 بالعديد من المميزات، من ضمنها واجهة أمامية محدثة، ومنافذ تهوية جديدة في الصداد الأمامي السفلي، وبها جنوط ألومنيوم مقاس 20 بوصه، وبها لمسات هجومية مخصصة للطرق الوعرة، وجنوط رمادية مقاس 18 بوصة، وبها نظام التعليق الإلكتروني المتقدم (E-KDSS)، وبها أقفال تفاضلية مزدوجة.

تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة ترفيه مركزية مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي فاخر من JBL، ونظام توجيه كهربائي بالكامل (EPS)، وبها مقبس كهربائي بقوة 1,500 واط.

سعر تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 148 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 214 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 230 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر بسعر 239 ألف ريال سعودي.

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