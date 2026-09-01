العربيات بقيت خردة.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق الواحات

شهد طريق الواحات حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وسط حالة من الحزن والذهول بين المتواجدين بموقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.