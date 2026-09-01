نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوزراء القيرغيزي في "بيشكيك" لبحث تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أديلبيك كاسيمالييف، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية قيرغيزستان، وذلك على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها العاصمة القيرغيزية "بيشكيك".

أعرب الدكتور حسين عيسى، عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى اعتزازه بزيارة جمهورية قيرغيزستان للمرة الأولى، مؤكدًا قوة وعمق العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتطلع إلى تعزيز أطر التعاون المشترك وتطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات.

كما قدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، التهنئة لقيادة وشعب قيرغيزستان بمناسبة عيد الاستقلال، والذكرى الـ25 لتأسيس منظمة شانغهاي للتعاون، والافتتاح الرسمي لدورة الألعاب العالمية للبدو الرحل في دورتها السادسة بالعاصمة بيشكيك.

وأكد الدكتور حسين عيسى، حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع قيرغيزستان في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، وما تعكسه من زخم متصاعد في مسار العلاقات الثنائية، والحرص المتبادل على التنسيق القائم وتعزيز أطر التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

من جانبه، رحب أديلبيك كاسيمالييف بالدكتور حسين عيسى، مؤكداً الأهمية الخاصة التي تكتسبها هذه الزيارة لتعزيز العلاقات المصرية - القيرغيزية، ومساهمتها في دفع مجالات التعاون التجاري، الاقتصادي، الاستثماري، الصناعي، والثقافي بين البلدين.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء القيرغيزي بتقدير نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان إلى مصر في نوفمبر 2025، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وكان من بين ثمارها قرار افتتاح سفارة جمهورية قيرغيزستان في القاهرة.

وشهدت المباحثات تركيزاً خاصاً على مشاركة مصر في منظمة شانغهاي للتعاون بصفة "شريك حوار"، وذلك بحضور المستشار إبراهيم حمزة، القائم بالأعمال للبعثة المصرية لدى جمهوريتي كازاخستان وقيرغيزستان.

وأشار أديلبيك كاسيمالييف إلى أن قيرغيزستان تولي اهتماماً كبيراً للتنسيق والتعاون مع مصر عبر منظمة شانغهاي للتعاون، بما يسهم في توسيع البعد الدولي للمنظمة وتعزيز الروابط والشراكات بين آسيا الوسطى والعالم العربي وأفريقيا.