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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تخفيضات تصل إلى 35%.. معرض «أهلاً مدارس» يفتح أبوابه للأسر بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً مدارس» بشارع البحر في قلب مدينة طنطا، والذي يعد أكبر معرض «أهلاً مدارس» على مستوى الدلتا، وتنفذه محافظة الغربية بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتوفير مختلف مستلزمات واحتياجات الطلاب والأسر بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر السلع والمنتجات واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. ويضم المعرض 21 جناحًا، وتشمل المعروضات الأدوات والمستلزمات المدرسية والحقائب والملابس وغيرها من احتياجات الطلاب، بتخفيضات تصل إلى 35%، وسط إقبال كبير من المواطنين،جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد أنور مصلح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، والمهندس ناصر عفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية، إلى جانب قيادات الغرفة التجارية.

توجيهات محافظ الغربية 

وعقب قص الشريط، تفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض الـ21، وتابع ما تضمه من مستلزمات وأدوات مدرسية واحتياجات متنوعة للطلاب، كما حرص على الوقوف على أسعار المنتجات ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، واستمع إلى العارضين حول طبيعة المنتجات وجودتها ونسبة المكون المحلي بها، مؤكدًا أهمية تنوع المعروضات وإتاحة بدائل متعددة أمام الأسر، بما يلبي احتياجاتها ويضمن الحصول على مستلزمات العام الدراسي بأسعار مناسبة وجودة جيدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المحددة داخل المعرض، وعدم المغالاة أو رفع الأسعار، مع استمرار المتابعة والرقابة طوال فترة إقامة المعرض، لضمان حصول المواطنين على المنتجات بالأسعار المخفضة المعلنة. وأكد أن اختيار شارع البحر لإقامة المعرض، باعتباره في قلب مدينة طنطا ومن أكثر المناطق الحيوية التي تشهد حركة تجارية وشرائية كبيرة، يتيح الاستفادة منه لأكبر عدد من المواطنين، كما يعزز المنافسة بين العارضين والتجار، بما يدفع إلى تقديم أسعار أكثر تنافسية ويعود بالنفع المباشر على الأسر.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية أن إقامة معارض «أهلاً مدارس» تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتمثل شراكة حقيقية بين الدولة والغرف التجارية والقطاع الخاص لصالح المواطن، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. وأكد مواصلة المحافظة افتتاح المعارض والتوسع في إقامتها بمختلف مراكز ومدن وأحياء الغربية، بما يضمن وصول المستلزمات والسلع المخفضة إلى المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

تحسين خدمات المواطنين 

وخلال جولته بالمعرض، استمع محافظ الغربية إلى آراء المواطنين، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم لإقامة المعرض في شارع البحر بوسط مدينة طنطا، مؤكدين أن اختيار هذا الموقع الحيوي، الذي يشهد حركة بيع وشراء كبيرة، يسهل وصول المواطنين إليه من مختلف أنحاء المدينة والمناطق المحيطة، ويتيح لهم الاستفادة من تنوع المنتجات والتخفيضات. كما وجهوا الشكر للمحافظ على إقامة المعرض في هذا الموقع بما يخدم أكبر عدد من الأسر ويخفف عنهم أعباء شراء مستلزمات العام الدراسي.

اخبار محافظة الغربية معارض اهلا بالمدارس طنطا الغرفة التجارية البحر

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