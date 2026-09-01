خريج بإعلام المنوفية يحقق تصنيفًا عالميًا في مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

حقق الخريج عمر أيمن أحمد عطية أحمد، خريج قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام – جامعة المنوفية للعام 2026، إنجازًا دوليًا في مجال التصوير الفوتوغرافي، بعد حصول إحدى صوره على تصنيف عالمي ضمن نتائج مسابقة «البساطة المفاهيمية» (CONCEPTUAL MINIMALISM)، التي نظمها موقع التصوير العالمي 35AWARDS.

وجاءت صورته عن «المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، مصر» ضمن أفضل 26% من الأعمال المشاركة في المسابقة، وفقًا لنتائج التصويت الرئيسي.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة على المستوى الدولي، بمشاركة 4528 مصورًا من 111 دولة و1284 مدينة، قدموا 22341 صورة في المنافسة.

ويعكس هذا التصنيف المستوى المتميز من الإبداع والموهبة التي يتمتع بها طلاب وخريجو قسم الإذاعة والتليفزيون، وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية وتحقيق مراكز وتصنيفات مشرفة .

وتهنئ كلية الإعلام – جامعة المنوفية الخريج عمر أيمن أحمد عطية أحمد بهذا الإنجاز الدولي، متمنية له مزيدًا من النجاح والتوفيق، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي ترفع اسم الكلية والجامعة على المستويين المحلي والدولي.