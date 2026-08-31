دكتور رفيق البربري وكيلا لكلية الدراسات العليا بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتعيين الدكتور رفيق سعيد إسماعيل البربري، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدلًا من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 7 مارس 2029، استكمالًا لمدة الوكالة السابقة.

وجاء القرار في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة العمل الأكاديمي والإداري، والاستفادة من الكفاءات العلمية والإدارية في تطوير الأداء بمختلف قطاعات الجامعة وكلياتها.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية يأتي وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ودعم خطط الجامعة في مجالات الدراسات العليا والبحوث العلمية، وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

تصريح رئيس الجامعة

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي إن كلية التربية تمثل أحد الركائز الأساسية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية، مشيرًا إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يحظى بأهمية كبيرة في استراتيجية الجامعة، لما يمثله من محور رئيسي في دعم البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع.

وأضاف أن القرار يستهدف مواصلة العمل على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية، وتحسين الخدمات المقدمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا، وتشجيع الإنتاج العلمي والنشر الدولي، بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مؤكدًا ثقته في قدرة الدكتور رفيق البربري على مواصلة أداء مهامه وتحقيق أهداف الكلية والجامعة خلال الفترة المقبلة.