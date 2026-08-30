قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال داخل الحكومة البريطانية.. مسئولة رفيعة تتمنى موت نتنياهو
كامل الوزير يكشف عن خطة الدولة الشاملة للانتهاء من منظومة النقل الجماعي الحديثة
فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم: سيحصل على فرصته
الشروط والوثائق المطلوبة.. خطوات تحديث بطاقات التموين 2026 ورابط الموقع الرسمي للوزارة
محافظ الغربية يتابع تداعيات حريق مستشفى كفر الزيات العام.. ويطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية
خسوف القمر يتكرر.. ما هي الأسباب وموعد الكسوف الشمسي المرتقب
إيران كلمة السر.. التفاصيل الكاملة لأزمة فرع بنك مصر في الإمارات
ماذا تصدر مصر للصين؟.. هذه أبرز السلع
فليك عن حمزة عبدالكريم قبل مواجهة رايو فاليكانو: يستحق اللعب وسنمنحه الفرصة
الرقابة المالية تختتم أولى دورات البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية
موسكو تلوح بتصعيد واسع.. روسيا تستعد لضرب قطاع الطاقة الأوكراني
الصين شريك تجاري واستثماري لمصر.. ماذا ننتظر من زيارة شي جين بينغ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة المنوفية الأزهرية يشهد انطلاق اليوم العالمي للسرد القرآني

السرد القرآني في المنوفية
السرد القرآني في المنوفية
مروة فاضل

من قلب المنوفية، ومع أولى لحظات انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني»، ارتفعت أصوات الناشئة بآيات الذكر الحكيم، في مشهد قرآني امتد إلى ١٣٣ مقرًا على مستوى المنطقة، لتفتح المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن أبوابها أمام أبناء المنوفية؛ يجتمعون حول كتاب الله حفظًا وسردًا ومراجعةً وإتقانًا.

وشهد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، انطلاق فعاليات اليوم من مقر البث المباشر بمعهد منشأة سلطان الابتدائي التابع لإدارة منوف التعليمية، متابعًا جانبًا من سرد الطلاب والطالبات لمحفوظهم من كتاب الله، ومستمعًا إلى نماذج عكست ما بذلوه من جهد في الحفظ والمراجعة والإتقان، بحضور الشيخ أيمن عوف، ناظر المعهد.

وعقب متابعته جانبًا من فعاليات السرد، حرص  على لقاء الطلاب والجلوس معهم، مستمعًا إلى نماذج من محفوظهم، وموجهًا إليهم كلمات أبوية وتربوية حثهم خلالها على تعاهد كتاب الله والمداومة على مراجعته وإتقان حفظه، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم ليس غايةً في ذاته فحسب، وإنما أمانة تثمر علمًا نافعًا، وأخلاقًا كريمة، وسلوكًا يعكس أثر القرآن في حياة صاحبه.

ورافقه خلال المتابعة  الشيخ أحمد الديب، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، والدكتور هاني الساعي، وكيل إدارة منوف التعليمية، بحضور  الشيخ مصطفى شرف الدين، موجه القرآن الكريم بإدارة منوف التعليمية، كما شاركت في متابعة الانطلاقة  شيماء سعد، موفدة قطاع المعاهد الأزهرية، للوقوف على انتظام فعاليات اليوم ومتابعة سيرها بالمقر.

وتُنظم فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بتنسيق إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة المنوفية الأزهرية، تحت إشراف الشيخ أحمد الديب، مدير الإدارة، وبمتابعة تنسيقية من  هانم عبد الرازق، منسق الفعاليات بالإدارة، بمشاركة ٩ معاهد أزهرية، بواقع معهد بكل إدارة تعليمية، إلى جانب ١٢٤ مكتب تحفيظ تابعًا لإشراف الأزهر الشريف، ليصل إجمالي المقار المشاركة إلى ١٣٣ مقرًا على مستوى المحافظة.

وتأتي النسخة الثالثة من اليوم العالمي للسرد القرآني لتجسد اتساع دائرة العناية بكتاب الله في ربوع المنوفية، وتضافر جهود المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ ومحفظي القرآن الكريم؛ دعمًا لأبناء الأزهر في رحلتهم مع كتاب الله، وترسيخًا لقيم الحفظ والمراجعة والإتقان، ليظل القرآن حاضرًا في قلوبهم، على ألسنتهم، وفي أخلاقهم. 

محافظة المنوفية المنوفية الأزهر الشريف اخبار محافظة المنوفية السرد القرآني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

سيد بشير

السيناريست سيد بشير يعلن وفاة نجله سليم

محمد فراج

«لعبة جهنم».. الدارك ويب يجدد التحذيرات في شكل مادة درامية

مهرجان فينيسيا

إلغاء المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا.. هل هناك أسباب سياسية؟

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد