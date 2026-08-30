رئيس منطقة المنوفية الأزهرية يشهد انطلاق اليوم العالمي للسرد القرآني

من قلب المنوفية، ومع أولى لحظات انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني»، ارتفعت أصوات الناشئة بآيات الذكر الحكيم، في مشهد قرآني امتد إلى ١٣٣ مقرًا على مستوى المنطقة، لتفتح المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن أبوابها أمام أبناء المنوفية؛ يجتمعون حول كتاب الله حفظًا وسردًا ومراجعةً وإتقانًا.

وشهد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، انطلاق فعاليات اليوم من مقر البث المباشر بمعهد منشأة سلطان الابتدائي التابع لإدارة منوف التعليمية، متابعًا جانبًا من سرد الطلاب والطالبات لمحفوظهم من كتاب الله، ومستمعًا إلى نماذج عكست ما بذلوه من جهد في الحفظ والمراجعة والإتقان، بحضور الشيخ أيمن عوف، ناظر المعهد.

وعقب متابعته جانبًا من فعاليات السرد، حرص على لقاء الطلاب والجلوس معهم، مستمعًا إلى نماذج من محفوظهم، وموجهًا إليهم كلمات أبوية وتربوية حثهم خلالها على تعاهد كتاب الله والمداومة على مراجعته وإتقان حفظه، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم ليس غايةً في ذاته فحسب، وإنما أمانة تثمر علمًا نافعًا، وأخلاقًا كريمة، وسلوكًا يعكس أثر القرآن في حياة صاحبه.

ورافقه خلال المتابعة الشيخ أحمد الديب، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، والدكتور هاني الساعي، وكيل إدارة منوف التعليمية، بحضور الشيخ مصطفى شرف الدين، موجه القرآن الكريم بإدارة منوف التعليمية، كما شاركت في متابعة الانطلاقة شيماء سعد، موفدة قطاع المعاهد الأزهرية، للوقوف على انتظام فعاليات اليوم ومتابعة سيرها بالمقر.

وتُنظم فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بتنسيق إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة المنوفية الأزهرية، تحت إشراف الشيخ أحمد الديب، مدير الإدارة، وبمتابعة تنسيقية من هانم عبد الرازق، منسق الفعاليات بالإدارة، بمشاركة ٩ معاهد أزهرية، بواقع معهد بكل إدارة تعليمية، إلى جانب ١٢٤ مكتب تحفيظ تابعًا لإشراف الأزهر الشريف، ليصل إجمالي المقار المشاركة إلى ١٣٣ مقرًا على مستوى المحافظة.

وتأتي النسخة الثالثة من اليوم العالمي للسرد القرآني لتجسد اتساع دائرة العناية بكتاب الله في ربوع المنوفية، وتضافر جهود المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ ومحفظي القرآن الكريم؛ دعمًا لأبناء الأزهر في رحلتهم مع كتاب الله، وترسيخًا لقيم الحفظ والمراجعة والإتقان، ليظل القرآن حاضرًا في قلوبهم، على ألسنتهم، وفي أخلاقهم.