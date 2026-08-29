الرائحة كشفت الوفاة .. العثور على جثمان مسن متوفى بمسكنه بالمنوفية

شهدت مدينة قويسنا اليوم حالة من الحزن بعد خبر العثور على مسن متوفي منذ ايام في منزله وحيداً، حيث ظهرت الرائحة ما اضطر الجيران لكسر الباب لاكتشاف الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد العثور على جثمان مسن متوفي منذ ايام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وتبين وفاة مسن يدعى عزيز. ت يبلغ من العمر 62 عام، وبسبب الرائحة الكريهة اضطر الأهالي لكسر الباب وتبين وفاته منذ ايام، تم نقله الي ثلاجة مستشفى قويسنا، وبعدها تم نقله لمستشفى التعليمي في شبين الكوم؛ للعرض على الطب الشرعي