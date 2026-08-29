راكبين موتوسيكل .. القبض على المتهمين بسرقة هاتف من طالبة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بأحد الشوارع بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 / الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شخصان يستقلان دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " لقيامهما بمغافلة نجلته وسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز .

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، ومرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما سيء النية (مالك محل هواتف محمولة) "تم ضبطه" .

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





