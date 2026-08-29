القبض على المتهمين بالتعدي على جارهم بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بمحل سكنه والزعم بإحتجازه مجاملة للمشكو فى حقهم.





وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ لمركز شرطة البرلس من (القائم على النشر "مصاب بجروح وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (أحد الأشخاص ونجليه ، وجارهم) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وإتهم أحدهم القائم على النشر بالتعدى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

وتولت النيابة العامة التحقيق.