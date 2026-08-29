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إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

شهد مقر مجلس الدولة بمدينة الرحاب، منذ قليل، حالة من الاستنفار الأمني عقب الاشتباه في وجود جسم غريب، ما استدعى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وإخلاء المبنى حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين. 

إخلاء مقر المجلس

تم التعامل مع الموقف فور تلقي البلاغ وفق الإجراءات الأمنية المقررة، حيث جرى إخلاء مقر المجلس بصورة منظمة، لحين فحص الجسم المشتبه به والتأكد من عدم وجود أي خطر يهدد سلامة المتواجدين.

تم استدعاء خبراء المفرقعات والجهات الأمنية المختصة إلى مقر مجلس الدولة بمدينة الرحاب، حيث جرى فحص الجسم المشتبه به واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للتأكد من عدم وجود أي مواد أو أجسام تشكل خطرًا، وذلك قبل السماح للعاملين والمترددين بالعودة إلى المبنى.

أكدت الإجراءات التي تم اتخاذها الحرص الكامل على تطبيق أعلى درجات التأمين والسلامة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو اشتباهات قد تمس أمن المنشآت أو سلامة المواطنين والعاملين بها.

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