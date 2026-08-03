رئيس مجلس الدولة يستقبل شريف خاطر لتهنئته بمنصبه الجديد

استقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة اليوم الإثنين، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام المجلس، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

وقدّم رئيس جامعة المنصورة التهنئة إلى المستشار محمود أبو الدهب، بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لمجلس الدولة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية لخدمة العدالة والوطن.

وأعرب الأستاذ الدكتور شريف خاطر عن اعتزازه وتقديره لشخص المستشار محمود أبو الدهب، وحرص الجامعة الدائم على توطيد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، ولاسيما في المجالات القانونية والأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لزيارة رئيس جامعة المنصورة والتهنئة الكريمة، مؤكدًا الأهمية البالغة لتعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات الجامعية والأكاديمية، وفي مقدمتها جامعة المنصورة، والتي تعد صرحًا علميًّا رائدًا، مشيرًا إلى أن التكامل، وتعميق الروابط بين الرؤية الأكاديمية والتطبيق القضائي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالمنظومة القانونية، وإعداد كوادر متميزة قادرة على ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.