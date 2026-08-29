مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة

أفاد بيان صادر عن الإنتربول الدولي، اليوم السبت، بأن الشرطة النمساوية أضافت عقد الملكة المصرية الراحلة، نازلي، المرصع بـ673 ماسة (أكثر من 200 قيراط) إلى قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة للإنتربول، و ذلك بعد سرقته من متحف الفنون التطبيقية في فيينا.

ويعود العقد للملكة نازلي المصرية، وهو مصنوع من البلاتين من تصميم فان كليف آند آربلز، و ارتدته الملكة في عام 1939 لحفل زفاف ابنتها الأميرة فوزية على ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي، وبيع سابقاً في مزاد بسعر يقارب 4.3 مليون دولار.



وقعت السرقة علناً يوم 27 أغسطس 2026 عندما اقتحم رجلان المتحف بشراء تذاكر وضربا واجهة العرض بمطرقة، مما يجعله أبرز سرقة فنية في فيينا منذ سنوات ويستدعي تعاوناً دولياً.