شدا ماهر: دراسة اللغة الصينية تفتح مجالات واسعة للعمل بالداخل والخارج

قالت شدا ماهر الفائزة بالمركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية «جسر اللغة الصينية العالمية»، إن المسابقة تقيس مختلف مهارات اللغة الصينية، من القراءة والكتابة إلى الثقافة والفنون، موضحة أن رحلتها بدأت من التصفيات الداخلية بجامعة عين شمس، ثم التصفيات على مستوى مصر، وصولًا إلى المنافسات النهائية في الصين.

وأضافت شدا، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنها درست اللغة الصينية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، مؤكدة أن معهد كونفوشيوس بالجامعة قدم لها دعمًا كبيرًا خلال فترة الاستعداد للمسابقة، سواء في التدريبات أو إعداد العروض والخطاب باللغة الصينية، إلى جانب المساندة المستمرة من الأساتذة.

وأوضحت أن المسابقة أتاحت لها تقديم مواهب متنوعة باللغة الصينية، من الشعر والغناء إلى التمثيل والدوبلاج، مشيرة إلى أن التجربة أكدت لها أهمية منح الجامعات الطلاب فرصًا لاكتشاف مواهبهم وتطويرها، حتى في المجالات التي لم يمارسوها من قبل.

وأكدت «شدا» أن دراسة اللغة الصينية تفتح مجالات واسعة للعمل في مصر والصين، خاصة مع قوة العلاقات والمشروعات المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن المسابقة تمثل جسرًا للتواصل الثقافي بين الشعوب، كما قدمت خلال اللقاء مقطعًا من قصيدة صينية عن الفراق، تحمل رسالة بأن البعد لا يمنع البشر من مشاركة السماء والقمر نفسه.