قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مقبرة «سخنتيو-بتاح» ومنظومة من آبار الدفن والعديد من اللقى الأثرية بسقارة
الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين في محيط القصر الرئاسي بالنيجر
وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص
رغم توتر العلاقات.. ترامب ينعى ملك النرويج: خسارة كبيرة
صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها
الظهور الأول لمرموش.. موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات
مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة
حسن هيكل: تصفير الدين المحلي الحل لعودة قدرة الدولة على دعم المواطن
تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات
مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع
مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شدا ماهر: دراسة اللغة الصينية تفتح مجالات واسعة للعمل بالداخل والخارج

شدا ماهر الفائزة بالمركز الأول عالميًا في مسابقة اللغة الصينية
شدا ماهر الفائزة بالمركز الأول عالميًا في مسابقة اللغة الصينية
إسراء صبري

قالت شدا ماهر الفائزة بالمركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية «جسر اللغة الصينية العالمية»، إن المسابقة تقيس مختلف مهارات اللغة الصينية، من القراءة والكتابة إلى الثقافة والفنون، موضحة أن رحلتها بدأت من التصفيات الداخلية بجامعة عين شمس، ثم التصفيات على مستوى مصر، وصولًا إلى المنافسات النهائية في الصين.

وأضافت شدا، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنها درست اللغة الصينية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، مؤكدة أن معهد كونفوشيوس بالجامعة قدم لها دعمًا كبيرًا خلال فترة الاستعداد للمسابقة، سواء في التدريبات أو إعداد العروض والخطاب باللغة الصينية، إلى جانب المساندة المستمرة من الأساتذة.

وأوضحت أن المسابقة أتاحت لها تقديم مواهب متنوعة باللغة الصينية، من الشعر والغناء إلى التمثيل والدوبلاج، مشيرة إلى أن التجربة أكدت لها أهمية منح الجامعات الطلاب فرصًا لاكتشاف مواهبهم وتطويرها، حتى في المجالات التي لم يمارسوها من قبل.

وأكدت «شدا» أن دراسة اللغة الصينية تفتح مجالات واسعة للعمل في مصر والصين، خاصة مع قوة العلاقات والمشروعات المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن المسابقة تمثل جسرًا للتواصل الثقافي بين الشعوب، كما قدمت خلال اللقاء مقطعًا من قصيدة صينية عن الفراق، تحمل رسالة بأن البعد لا يمنع البشر من مشاركة السماء والقمر نفسه.

اللغة الصينية جامعة عين شمس الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الاهلي

هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهمين بالتعدى على منزل شخص بالقليوبية

مجلس الدولة

بعد فحص الجسم الغريب.. عودة الجلسات للانعقاد بمقر مجلس الدولة بالرحاب

العملات

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه

بالصور

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد