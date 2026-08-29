سفيرة مصرية في التكنولوجيا.. هيا الجرواني تكشف تفاصيل «تواصل الأجيال 2026»

قالت هيا الجرواني الطالبة بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، إن اختيارها ضمن سفراء مصر للشباب الرقمي في مبادرة «تواصل الأجيال 2026» يعكس أهمية مشاركة الشباب في الفعاليات الدولية المعنية بالتكنولوجيا والقيادة الرقمية، موضحة أن المبادرة تجمع شبابًا من دول مختلفة للتواصل مع المتخصصين وصناع القرار في مجالات التكنولوجيا والتعليم.

وأضافت هيا الجرواني، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن مشاركتها جاءت بعد ترشيح من جامعة مصر للمعلوماتية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الجامعة أجرت عملية اختيار داخلية للطلاب، شملت تقييم اهتماماتهم وخبراتهم في التكنولوجيا وتنمية الشباب، قبل رفع الترشيحات إلى الوزارة، بينما كان الاختيار النهائي من جانب الأمم المتحدة.

وأوضحت أنها شاركت خلال دراستها في عدد من الأنشطة الطلابية، وتولت رئاسة نادي «TEDx» بالجامعة، الذي استهدف تنمية مهارات الطلاب وتنظيم فعاليات تجمع متحدثين من مجالات مختلفة، كما اهتمت بمجال الأمن السيبراني وحصلت على شهادة متخصصة فيه، إلى جانب خوضها تجربة تدريبية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر وأمن المعلومات.

وأكدت أن المبادرة تتيح للشباب المشاركة مستقبلًا في مناقشات وقرارات مرتبطة بالتكنولوجيا والتعليم، إلى جانب نقل المعرفة إلى مجتمعاتهم من خلال ورش العمل والتوعية، مشيرة إلى أن اختيار 3 شباب من كل دولة يساعد على فهم احتياجات الشباب في مختلف المناطق والعمل على إيصالها إلى المنصات الدولية.