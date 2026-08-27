خيول وحمير .. كارثة بلحوم مصنعة في تركيا

أثارت نتائج فحوصات رسمية في تركيا جدلاً واسعاً بعد الكشف عن وجود لحوم أحصنة وحمير في عدد من المنتجات الغذائية الجاهزة والمصنّعة وفقاً لصحيفة "زمان التركية".

وأعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية رصد مخالفات في عدة ولايات شملت منتجات من السجق والنقانق واللحم المفروم إضافة إلى وجبات التانتوني وتتبيلة اللحم بعجين.

وفي ولاية كيركلاريلي كشفت الفحوصات وجود لحوم غير مصرح بها داخل منتجات سجق بينما ظهرت مخالفات مماثلة في مرسين ومانيسا وطالت منتجات تقدمها شركات ومطاعم مختلفة.

ولم تقتصر المخالفات على اللحوم؛ إذ أعلنت السلطات ضبط مواد دوائية فعالة داخل معجون نباتي يحتوي على الإبيميديوم؛ ما أثار مزيداً من التساؤلات حول سلامة بعض المنتجات المتداولة.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل ما حدث …