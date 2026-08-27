ألفاريز يلجأ إلى قادة أتلتيكو مدريد لحسم موقفه والرحيل إلى برشلونة

يواصل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، محاولاته للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبته في الانتقال إلى برشلونة.

ويرفض نادي أتلتيكو مدريد بشكل قاطع فكرة بيع ألفاريز إلى برشلونة، حيث أكد في بيان رسمي اليوم أن اللاعب لن ينتقل إلى النادي الكتالوني.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، نقلًا عن شبكة «Jijantes»، فإن ألفاريز لجأ إلى قادة أتلتيكو مدريد، كوكي ويان أوبلاك وخوسيه خيمينيز، طالبًا مساعدتهم في محاولة حل أزمته مع إدارة النادي والسماح له بالرحيل، حتى يتمكن برشلونة من التفاوض بشأن ضمه.

وأوضح التقرير أن قادة الفريق تحدثوا مع المدرب دييجو سيميوني بشأن موقف ألفاريز، إلا أن المدير الفني أكد لهم أن الأمر يتعلق بإدارة النادي، وأن قرار اللاعب ومستقبله ليس من اختصاص الجهاز الفني أو اللاعبين.

وفي الوقت ذاته، غاب ألفاريز عن تدريبات أتلتيكو مدريد لليوم الثاني على التوالي، بداعي المرض، وسط حالة من الغموض حول مستقبله، مع تبقي أربعة أيام فقط على نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وتشير التقارير إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد قد تكون منفتحة على بيع ألفاريز، لكن بشرط انتقاله إلى نادٍ خارج إسبانيا، في ظل اهتمام آرسنال بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عامًا.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن برشلونة لم ينجح في تلبية الشرط الذي وضعه أتلتيكو مدريد من أجل الموافقة على رحيل ألفاريز إلى النادي الكتالوني.