محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وزد بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي وفريق زد، في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد

حيث يتولى محمد معروف مهمة الحكم الرئيسي للمباراة، ويعاون محمد معروف كل من محمد عاطف الزناري، حكمًا مساعدًا أول، وعماد العقاد، حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أحمد عبد الله مهمة الحكم الرابع.

كما يتواجد حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه هاني خيري ضمن طاقم تقنية الفيديو المساعد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض ثاني مبارياته في منافسات الدوري الممتاز، عندما يلتقي فريق زد، في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وزد

وتقام مباراة الأهلي وزد غدا الجمعة 28 أغسطس 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري القسم الأول.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات من الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارهما بالمسابقة.

الأهلي يسعى لمواصلة الانطلاقة

ويدخل الأهلي مواجهة زد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل رغبة الفريق في تقديم بداية قوية خلال منافسات الدوري والمنافسة على صدارة جدول المسابقة.

في المقابل، يتطلع فريق زد إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، والاستفادة من إقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب.