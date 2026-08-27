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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة.. مصطفى شوبير يوافق على عرض الأهلي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع حارسه الدولي مصطفى شوبير، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوقي عدم وجود أي أزمة بين الأهلي ومصطفى شوبير، موضحًا أن الحارس لم يطلب الحصول على مبالغ مالية ضخمة أو تعجيزية، مثل 50 أو 100 مليون جنيه، كما تردد خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير وافق بالفعل على العرض المالي المقدم من إدارة الأهلي، ليتم وضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، وهو ما يعكس وجود تقارب كبير بين الطرفين بشأن المقابل المالي للعقد الجديد.

وأوضح أن الجلسة الأخيرة بين الطرفين شهدت حضور الدكتور عصام سراج الدين، إلى جانب تواصل مصطفى شوبير مع وكيله الأجنبي «كريس»، لمناقشة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وأضاف محمود شوقي أن هناك مرونة كبيرة من جانب مصطفى شوبير، بعدما وافق الحارس على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم الحالي، ليصبح قريبًا من الاستمرار مع القلعة الحمراء لفترة أطول.

وأكد أن نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية بين الطرفين تتمثل في الشرط الجزائي، حيث يتمسك مصطفى شوبير بوضع شرط جزائي بقيمة مليوني دولار، بما يسمح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي حال تلقيه عرضًا مناسبًا، بينما ترفض إدارة الأهلي إدراج هذا الشرط في عقد الحارس.

وأشار شوقي إلى أن إدارة الأهلي طالبت مصطفى شوبير بحسم موقفه والتوقيع على العقود، في ظل رغبة النادي في إغلاق ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.

واختتم بأن هناك توقعات قوية بتقريب وجهات النظر بين الأهلي والحارس الدولي، والوصول إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد العقد، خاصة في ظل عدم وجود خلافات جوهرية بين الطرفين باستثناء بند الشرط الجزائي.

محمود شوقي الأهلي مصطفى شوبير

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