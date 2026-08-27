تشكيل مودرن سبورت لمواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري على ستاد القاهرة.
وجاء تشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف (٩٩)
خط الدفاع : وليد مصطفى (١١) - محمد شرقية (٣) - محمود الحلواني (٢٠) - علي فوزي (٧٧)
خط الوسط : غنام محمد (٢٧) - أحمد يوسف (١٢) - محمد صبري (8)
خط الهجوم: محمد مسعد (١٩) - مايكل ايفسون (٢٩) - محمود ممدوح (٩)
البدلاء : محمود الزنفلي - خالد رضا - طارق السيد - أحمد مصطفى - اللمبي - حمدي مارسيلو - علي زعزع - تيتو - ايبا