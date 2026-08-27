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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فائض البيض في مصر 40%.. وهذه حقيقة غسله والفرق بين الأبيض والبني

البيض
البيض
محمد البدوي

في الوقت الذي تثار فيه بين الحين والآخر تساؤلات حول مدى توافر البيض في الأسواق المحلية، وحقيقة طرق تداوله وتخزينه، أكد اتحاد منتجي الدواجن أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي من إنتاج بيض المائدة، بل يتجاوز الإنتاج احتياجات السوق المحلية بنسب ملحوظة.

الفائض من الإنتاج

 وأوضح أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد، أن الفائض من الإنتاج يتراوح بين 30 و40%، ويتم توجيه جانب منه إلى التصدير، مشددًا على خضوع المزارع للرقابة البيطرية وإجراء التحاليل بصورة دورية. 

أسعار البيض في مصر اليوم

الطريقة الآمنة لتداول البيض

كما كشف تفاصيل مهمة بشأن الطريقة الآمنة لتداول البيض، وحقيقة الفروق بين البيض الأبيض والبني، وتأثير زيادة المعروض على الأسعار.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن السوق المصرية تتمتع بقدرة إنتاجية كافية لتلبية احتياجات المواطنين من البيض، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي لا يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط، وإنما يسجل فائضًا يتراوح بين 30 و40%.

وأوضح أن هذا الفائض من الإنتاج يتم توجيه جزء منه إلى التصدير، بما يعكس قدرة قطاع إنتاج البيض في مصر على تغطية احتياجات السوق المحلية مع وجود كميات إضافية قابلة للتصدير.

رقابة دورية على المزارع

وأشار رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن إنتاج البيض يخضع لعمليات متابعة ورقابة من جانب الوحدات البيطرية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وأضاف أن المزارع تخضع لفحوص وتحاليل دورية، حيث يتم سحب عينات بصورة منتظمة، بمعدل يتراوح بين مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، للتأكد من سلامة الإنتاج ومطابقته للاشتراطات المعمول بها.

هل غسل البيض يجعله أكثر أمانًا؟

وتطرق نبيل إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع البيض، موضحًا أن البيض المتداول في مصر يصل إلى المستهلك في صورته الطبيعية، وفقًا لما وصفه بالبروتوكول الأوروبي.

وأوضح أن قشرة البيضة تكون مغطاة بطبقة طبيعية تعمل على حمايتها، مشيرًا إلى أن غسل البيض قد يؤدي إلى إزالة هذه الطبقة، وهو ما يجعل القشرة أكثر عرضة لاختراق الملوثات.

وشدد على أن غسل البيض لا ينبغي أن يتم أثناء تخزينه، وإنما يكون قبل استخدامه في الطهي مباشرة، مؤكدًا أن تداول البيض في صورته الطبيعية يعد آمنًا وفق الضوابط المنظمة لذلك.

الأبيض أم البني.. أيهما أفضل؟

وحول الجدل المتكرر بشأن الفرق بين البيض الأبيض والبني، أكد رئيس شعبة بيض المائدة أن الفروق بين النوعين محدودة للغاية، ولا تكاد تمثل فارقًا جوهريًا بالنسبة للمستهلك.

وأوضح أن الاختيار بين البيض الأبيض والبني يرتبط بدرجة كبيرة بتفضيلات المستهلك وذوقه، وليس بوجود اختلافات كبيرة في القيمة أو الجودة كما يعتقد البعض.

زيادة الإنتاج تخفض الأسعار

ولفت نبيل إلى أن البيض من السلع التي تتأثر بصورة سريعة بمستويات العرض والطلب، موضحًا أن زيادة المعروض في الأسواق تنعكس عادة على الأسعار.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

وأشار إلى أن وجود فائض في الإنتاج يستدعي طرح الكميات المتاحة للبيع بصورة مستمرة وطازجة، بدلًا من الاتجاه إلى تخزينها، مؤكدًا أن ارتفاع الإنتاج مقارنة بحجم الطلب يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي يسهم في انخفاض الأسعار.

وأكد أن طبيعة سوق البيض تجعل التوازن بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك عاملًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، خاصة مع سرعة تأثر السلعة بحجم المعروض في الأسواق.

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