التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب مدارس STEM والنيل المصرية الدولية (NEIS)

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026 هي الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM و مدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) للقبول بالعام الجامعي 2026/2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من تسجيل وترتيب رغباتهم قبل الموعد النهائي، وعدم الانتظار حتى الساعات أو الدقائق الأخيرة.

كما تدعو الوزارة الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغباتهم إلى مراجعتها والتأكد من ترتيبها وفقًا لأولوياتهم، وإجراء أي تعديلات يرغبون فيها قبل غلق باب التسجيل.

وتؤكد الوزارة أهمية التأني في ترتيب الرغبات، ومراجعة البيانات والتأكد من استيفاء القواعد والضوابط المنظمة للتنسيق قبل الحفظ النهائي.

وتدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية بشأن مواعيد التسجيل أو إجراءات التنسيق.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg