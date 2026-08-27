غضب دولي ضد إسرائيل.. 12 دولة غربية تدين تفكيك مركز الأونروا في القدس الشرقية

أدانت اثنتا عشرة دولة، ثمانٍ منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشدة بدء إسرائيل هذا الأسبوع عمليات تفكيك مركز تدريب مهني تديره الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في منطقة كفر عقب بالقدس الشرقية المحتلة.

وتدين كل من بلجيكا والبرازيل وكندا والدنمارك وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان والنرويج وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا، دخول إسرائيل "غير القانوني" واستيلائها على المركز، الواقع بالقرب من مخيم قلنديا للاجئين، على أرض تقول القدس إنها تحت سيطرة الدولة.

ويؤكد البيان المشترك مجدداً دعم هذه الدول للأونروا، ويدعو إلى "الامتثال الفوري والكامل لالتزامات الأمم المتحدة التي تسمح للأونروا بممارسة أنشطتها الموكلة إليها دون تدخل"، ويحث إسرائيل على "وقف جميع أشكال تعطيل" عمليات الوكالة.