مكتب التنسيق يوضح إرشادات مهمة لطلاب الثانوية بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب

يوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عددًا من الإرشادات المهمة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك عقب إعلان نتيجة طلبات تقليل الاغتراب للعام الجامعي 2026/2027.

ويدعو مكتب التنسيق الطلاب إلى الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والاستعلام عن نتيجة طلب تقليل الاغتراب باستخدام البيانات المطلوبة، مع ضرورة مراجعة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه، والتأكد من صحة بيانات الترشيح.

وعلى الطالب طباعة بطاقة الترشيح الخاصة به، ومتابعة الموقع والصفحات الرسمية للكلية أو المعهد المرشح له، لاستكمال إجراءات القيد وفقًا للمواعيد والإجراءات المعلنة.

وينبه مكتب التنسيق الطلاب إلى ضرورة الاحتفاظ ببيانات نتيجة الترشيح، والرجوع إليها عند استكمال إجراءات القيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات بناءً على معلومات أو نتائج يتم تداولها عبر صفحات أو مصادر غير رسمية.

كما يدعو مكتب التنسيق الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن إجراءات التنسيق وتقليل الاغتراب.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg