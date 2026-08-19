التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 أدبي نظام قديم

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية بالشعبة الأدبية بالنظام القديم.

وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية على النحو التالي:

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 348

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 348

سياسة واقتصاد بني سويف 348

ألسن أسوان 340.3

ألسن الفيوم 340.3

ألسن الغردقة 340.3

ألسن المنيا 340.3

ألسن عين شمس 340.3

ألسن كفر الشيخ 340.3

ألسن بني سويف 340.3

ألسن الأقصر 340.3

ألسن سوهاج 340.3

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 340.3

إعلام بني سويف 333.3

إعلام القاهرة 333.3

إعلام قنا 333.3

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 333.3

إعلام المنوفية 333.3

إعلام عين شمس 333.3

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332.8

الاعاقة والتأهيل بني سويف 330

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 330

آثار الفيوم 322

آثار القاهرة 322

آثار عين شمس 322

آثار دمياط 322

آثار الزقازيق بصان الحجر 322

آثار و لغات مطروح 322

آثار أسوان 322

آثار سوهاج 322

آثار الأقصر 322

آثار قنا 322

فنون جميلة (فنون) أسيوط 282.5

فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان 282.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 282.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 282.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 282.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282.5

تجارة أسوان 278.5

تجارة العريش 278.5

تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 278.5

تجارة كفر الشيخ 278.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 278.5

تجارة بنها 278.5

تجارة بني سويف 278.5

تجارة الزقازيق 278.5

تجارة بور سعيد 278.5

تجارة السويس 278.5

تجارة دمياط 278.5

تجارة مدينة السادات 278.5

تجارة طنطا 278.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5

تجارة المنصورة 278.5

تجارة الإسكندرية 278.5

تجارة سوهاج 278.5

تجارة القاهرة 278.5

تجارة دمنهور 278.5

تجارة عين شمس 278.5

تجارة أسيوط 278.5

تجارة قنا 278.5

تربية أسوان 277.1

تربية أسيوط 277.1

تربية الغردقة 277.1

تربية عين شمس 277.1

تربية العريش 277.1

تربية دمنهور 277.1

تربية قنا 277.1

تربية سوهاج 277.1

تربية الإسكندرية 277.1

تربية الوادي الجديد 277.1

تربية المنصورة 277.1

تربية بنات عين شمس 277.1

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 277.1

تربية الزقازيق 277.1

تربية العاصمة بحلوان 277.1

تربية الفيوم 277.1

تربية طنطا 277.1

تربية مدينة السادات 277.1

تربية دمياط 277.1

تربية بور سعيد 277.1

تربية بنها 277.1

تربية بني سويف 277.1

تربية كفر الشيخ 277.1

تربية المنوفية بشبين الكوم 277.1

تربية المنيا 277.1

تربية السويس 277.1

تربية الاقصر 277.1

تربية مطروح 277.1

تجارة انتساب موجه أسوان 273.5

تجارة انتساب موجه السويس 273.5

تجارة انتساب موجه طنطا 273.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 273.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 273.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 273.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 273.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 273.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 273.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 273.5

تجارة انتساب موجه بنها 273.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 273.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 273.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 273.5

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان 273.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 273.5

تجارة انتساب موجه العريش 273.5

تجارة انتساب موجه دمياط 273.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

تجارة انتساب موجه قنا 273.5

آداب انتساب موجه أسيوط 263

آداب انتساب موجه الفيوم 263

آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان 263

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 263

آداب انتساب موجه دمياط 263

آداب انتساب موجه أسوان 263

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 263

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 263

آداب انتساب موجه العريش 263

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 263

آداب انتساب موجه بور سعيد 263

آداب انتساب موجه قنا 263

آداب انتساب موجه طنطا 263

آداب انتساب موجه سوهاج 263

آداب انتساب موجه المنيا 263

آداب انتساب موجه دمنهور 263

آداب انتساب موجه القاهرة 263

آداب انتساب موجه عين شمس 263

آداب انتساب موجه الزقازيق 263

آداب انتساب موجه المنصورة 263

آداب انتساب موجه بني سويف 263

آداب انتساب موجه بنها 263

آداب انتساب موجه الإسكندرية 263

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263

تربية طفولة مبكرة مطروح 258.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 258.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 258.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 258.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة 258.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 258.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 258.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 258.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 258.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 258.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 258.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 258.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 258.5

آداب العاصمة بحلوان 258.1

آداب الفيوم 258.1

آداب عين شمس 258.1

آداب أسيوط 258.1

آداب الإسكندرية 258.1

آداب سوهاج 258.1

آداب الوادي الجديد 258.1

آداب دمنهور 258.1

آداب قنا 258.1

آداب القاهرة 258.1

آداب دمياط 258.1

آداب أسوان 258.1

آداب طنطا 258.1

آداب كفر الشيخ 258.1

آداب الزقازيق 258.1

آداب المنصورة 258.1

آداب و علوم إنسانية السويس 258.1

آداب العريش 258.1

آداب بنات عين شمس 258.1

آداب المنيا 258.1

آداب المنوفية بشبين الكوم 258.1

آداب بني سويف 258.1

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 258.1

آداب بنها 258.1

آداب بور سعيد 258.1

حقوق دمياط 253.1

حقوق كفرالشيخ 253.1

حقوق بور سعيد 253.1

حقوق الفيوم 253.1

حقوق بني سويف 253.1

حقوق بنها 253.1

حقوق المنوفية بشبين الكوم 253.1

حقوق مدينة السادات 253.1

حقوق المنصورة 253.1

حقوق الزقازيق 253.1

حقوق طنطا 253.1

حقوق أسوان 253.1

حقوق القاهرة 253.1

حقوق سوهاج 253.1

حقوق الإسكندرية 253.1

حقوق العاصمة بحلوان 253.1

حقوق المنيا 253.1

حقوق أسيوط 253.1

حقوق قنا 253.1

حقوق عين شمس 253.1

دار العلوم القاهرة 252.5

دار العلوم أسوان 252.5

دار العلوم الفيوم 252.5

دار العلوم المنيا 252.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251.8

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251.8

دار العلوم انتساب موجه أسوان 251.8

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 251.8

حقوق انتساب موجه سوهاج 251.3

حقوق انتساب موجه العاصمة بحلوان 251.3

حقوق انتساب موجه قنا 251.3

حقوق انتساب موجه أسوان 251.3

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 251.3

حقوق انتساب موجه طنطا 251.3

حقوق انتساب موجه أسيوط 251.3

حقوق انتساب موجه القاهرة 251.3

حقوق انتساب موجه عين شمس 251.3

حقوق انتساب موجه الزقازيق 251.3

حقوق انتساب موجه المنصورة 251.3

حقوق انتساب موجه بني سويف 251.3

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 251.3

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 251.3

حقوق انتساب موجه بنها 251.3

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 251.3

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى العاصمة بحلوان 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 250.6

سياحة وفنادق مطروح 244.1

سياحة وفنادق الغردقة 244.1

سياحة وفنادق مدينة السادات 244.1

سياحه وفنادق الاقصر 244.1

سياحة وفنادق المنصورة 244.1

سياحة وفنادق المنيا 244.1

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 244.1

سياحة وفنادق العاصمة بالمنيل 244.1

سياحة وفنادق الفيوم 244.1

سياحة وفنادق بني سويف 244.1

سياحة وفنادق الإسكندرية 244.1

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) قنا 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 241.6