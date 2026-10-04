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وزير الأوقاف يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية
إيمان طلعت

تقدّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وإلى أبطال القوات المسلحة المصرية، وإلى الشعب المصري العظيم، داعيًا الله -عز وجلّ- أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها وجيشها وسائر مؤسساتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يمد لها في أسباب التقدم والازدهار.

 ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وإذ تستحضر الوزارة وجميع منسوبيها ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، فإنها ستظل شاهدًا خالدًا على بسالة القوات المسلحة المصرية، وعظمة تضحيات رجالها، وقوة إرادة الشعب المصري وتلاحمه مع قيادته وجيشه.

إن استلهام روح أكتوبر يقتضي مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على مقدرات الوطن، وتعزيز قيم الانتماء والوعي والمسئولية، وصون أمانة الانتصار والأخذ بأسبابه جيلاً بعد جيل، وبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل رفعة مصر وتقدمها.

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