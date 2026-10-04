مستشفى الحسين الجامعي ينجح في استبدال الصمامين الميترالي والأورطي بتقنية التدخل المحدود

نجح فريق طبي بمستشفى الحسين الجامعي بجامعة الأزهر، في إجراء جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي والصمام الأورطي لمريض يبلغ من العمر 38 عامًا، باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود، وذلك من خلال فتحة جراحية جانبية مخفية أسفل الإبط لا يتجاوز طولها 6 سم، مع تجنب شق عظمة القص.

مستشفى الحسين الجامعي ينجح في إجراء جراحة دقيقة لاستبدال الصمامين الميترالي والأورطي

وأُجريت الجراحة للمريض الذي كان يعاني ارتجاعًا شديدًا في الصمامين الأورطي والميترالي، مع وجود تاريخ مرضي لجلطة بالمخ أدت إلى ضعف بسيط في حركة الجانب الأيمن من الجسم، وهو ما جعل التعامل الجراحي مع الحالة يتطلب دقة وخبرة متخصصة.

وأوضح الفريق الطبي أن إجراء هذه الجراحة يمثل إضافة جديدة إلى إمكانات جراحات القلب بمستشفى الحسين الجامعي، ويعكس التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والتدخلات الجراحية محدودة التوغل، بما يتيح تقديم خيارات علاجية متقدمة للمرضى وفق أحدث الممارسات الطبية.

وأجرى الجراحة الدكتور رامي إبراهيم، مدرس جراحة القلب والصدر، بمتابعة الدكتور إسماعيل نصر السكري، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، وبمشاركة الأطباء النواب: الدكتور عمر عمار، والدكتور عمرو خالد، والدكتور عمار البنا، فيما شارك في فريق التخدير الدكتور محمود البيار، مدرس التخدير، والدكتور أحمد جودة، نائب التخدير.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مستشفيات جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة لتطوير الخدمات الطبية والجراحية، وإدخال التقنيات الحديثة في مختلف التخصصات، بما يدعم دورها في تقديم خدمات علاجية متقدمة، إلى جانب رسالتها التعليمية والبحثية في المجال الطبي، بإشراف من الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة رئيس مجلس إدارة مستشفى الحسين الجامعي.