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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك في عمومية الجامعات الفرنكفونية بالشرق الأوسط

رئيس جامعة الأزهر يشارك في الجمعية العمومية لرؤساء الجامعات الفرنكفونية للشرق الأوسط ببيروت
رئيس جامعة الأزهر يشارك في الجمعية العمومية لرؤساء الجامعات الفرنكفونية للشرق الأوسط ببيروت
إيمان طلعت

شارك الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، في أعمال الجمعية العمومية لرؤساء الجامعات الفرنكفونية للشرق الأوسط والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لعضوية جامعة الأزهر في الجمعية العمومية لرؤساء الجامعات الفرنكفونية للشرق الأوسط، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF).

رئيس جامعة الأزهر يشارك في الجمعية العمومية لرؤساء الجامعات الفرنكفونية للشرق الأوسط ببيروت

وشهدت أعمال الجمعية العمومية الإعلان عن تشكيل المجلس الجديد للجمعية وانتخاب رئيسها الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار مواصلة العمل المشترك بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفرنكفونية بالمنطقة، وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بينها.

وشارك الأستاذ الدكتور محمود صديق في إحدى جلسات النقاش الرئيسية للجمعية، من خلال مداخلة بعنوان: «السلام والوساطة في الشرق الأوسط: ما الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعات؟» والتي ركزت على رؤية جامعة الأزهر لدور الجامعات في دعم السلام وبناء مجتمعات قادرة على إدارة الاختلاف والحوار والحد من أسباب النزاعات، مؤكدة أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي، وإنما يمتد إلى الإسهام في بناء السلام، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، ونشر قيم التعايش، ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية، وإعداد الأجيال الجديدة القادرة على الإسهام في صناعة السلام.

واستعرض رئيس جامعة الأزهر في مداخلته عددًا من الجهود والمبادرات التي قدمها الأزهر الشريف وجامعته في هذا المجال، استنادًا  إلى الإرث الفكري والتاريخي للأزهر في ترسيخ قيم الحوار والتعاون والأخوة الإنسانية، ومن أبرزها الجهود المرتبطة بوثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، إلى جانب تجربة بيت العائلة المصرية، وجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في مواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، فضلًا عن المبادرات والبرامج التدريبية التي تستهدف الشباب وتعزز مفاهيم السلام والحوار والتفاهم بين الثقافات.

ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أن الجامعات يمكن أن تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للسلام في المجتمعات، من خلال توظيف ما تمتلكه من معرفة وخبرات وشبكات أكاديمية وقدرة على التواصل مع الشباب والمجتمعات المختلفة، بما يسهم في الانتقال من مجرد الاستجابة للنزاعات إلى الوقاية منها وبناء ثقافة مستدامة للسلام، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الدولية، وتطوير برامج متخصصة في التثقيف من أجل السلام والوساطة وإدارة النزاعات، والتفاوض، وتحليل الصراعات، مع منح الشباب دورًا أكبر في تصميم وتنفيذ مبادرات بناء السلام.

تأتي مشاركة رئيس جامعة الأزهر في هذا المحفل الأكاديمي الدولي تأكيدًا لحرص الجامعة على تعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شراكاتها الأكاديمية، والمشاركة الفاعلة في القضايا الإنسانية والمجتمعية التي تتجاوز حدود التعليم والبحث العلمي، وفي مقدمتها دعم السلام والحوار والتعايش بين الشعوب والثقافات.

رئيس جامعة الأزهر الجمعية العمومية لرؤساء الجامعات الفرنكفونية للشرق الأوسط الجامعات الفرنكفونية للشرق الأوسط ببيروت دعم السلام والوسطية

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