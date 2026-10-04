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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عرّض الركاب للخطر.. فيديو متداول لسائق أتوبيس يسير فوق الرصيف بمدينة نصر

الاتوبيس
الاتوبيس
باسنتي ناجي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أثار حالة من الغضب والاستياء، يظهر خلاله قائد أتوبيس نقل جماعي أثناء القيادة أعلى الرصيف بأحد شوارع منطقة مدينة نصر، في محاولة لتجاوز حالة الازدحام المروري.

فيديو متداول 

وأظهر الفيديو المتداول الأتوبيس وهو يصعد فوق الرصيف ويواصل سيره عليه، قبل العودة إلى الطريق، في مشهد عرّض حياة الركاب والمواطنين المارين بالمنطقة للخطر.

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرف قائد الأتوبيس، مطالبين الجهات المعنية بسرعة فحص الفيديو والتحقق من الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة وتحديد المسؤول عنها.

كما طالب المتابعون بتشديد الرقابة على قائدي مركبات النقل الجماعي، لمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي قد تهدد سلامة الركاب والمارة وتعرض حياتهم للخطر.

الاتوبيس مدينه نصر متداول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

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