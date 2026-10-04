أرقامه لا تكذب.. سون هيونج مين: صلاح أفضل لاعب رأيته في البريميرليج.. يتفوق على الجميع

أشاد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام السابق، بالإمكانات الفنية للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مؤكدًا تميزه الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومفضلًا إياه على البرازيلي نيمار.

وقال سون، في تصريحات إعلامية، إن محمد صلاح يمتلك قدرات استثنائية، موضحًا: «في كل مرة أسمع فيها عن مو صلاح، تعود إلى ذهني صور مختلفة، وما رأيته يفعله على أرض الملعب بنفسي مذهل حقًا. نيمار موهبة عظيمة، لكن محمد صلاح على مستوى آخر من التميز».

وأضاف أن صلاح يُعد أحد أبرز الأجنحة في جيله، بفضل أسلوب لعبه المميز وقدرته على اللعب بأكثر من طريقة، إلى جانب استمراره في تسجيل الأهداف وصناعتها خلال كل موسم، رغم صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع نجم توتنهام السابق: «لطالما أردت اللعب معه في الفريق نفسه، لكن كرة القدم لا تسير دائمًا كما نريد. إنه بلا شك أفضل لاعب رأيته يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأرقامه لا تكذب».

واختتم سون تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقدمه محمد صلاح يتطلب الكثير من العمل الشاق والجهد للوصول إلى هذا المستوى من الهيمنة، مشيرًا إلى أن عددًا قليلًا من الأجنحة استطاعوا تقديم ما قدمه النجم المصري في البريميرليج.

وتعكس تصريحات سون تقديره للمستويات التي قدمها محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية، بعدما فرض نفسه أحد أبرز نجوم المسابقة بفضل مساهماته التهديفية وتأثيره المستمر مع ليفربول.