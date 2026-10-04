أحمد شوبير ينتقد ادارة الزمالك.. أخطاء بالجملة كلفته الملايين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل تحركات نادي الزمالك لسداد المستحقات المالية الخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضد النادي، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء بدأت في سداد أقساط عدد من الملفات باستخدام جزء من السيولة المالية التي دخلت خزينة النادي عقب بيع البرازيلي إبراهيما نداي «بيزيرا».

الزمالك

وأوضح أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن الزمالك اتفق على جدولة المستحقات المالية الخاصة بالقضايا، بحيث يتم سداد مبالغ محددة في مواعيد متفق عليها، مؤكدًا أن النادي بدأ بالفعل في تنفيذ هذه الجدولة.

وقال شوبير: «الزمالك يسدد أقساط قضايا عمر فرج، وإبراهيما نداي، وسامسون أكينولا، وفرجاني ساسي من السيولة المالية اللي حصل عليها نظير صفقة بيع بيزيرا».

وأضاف: «الزمالك كان قد اتفق على جدولة لدفع الأموال التي عليه في كل القضايا، يدفع مبالغ معينة في أوقات معينة، معلوماتي إن النادي دفع لعمر فرج فقط 200 ألف دولار».

شوبير ينتقد إدارة ملفات القضايا

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير طريقة تعامل الزمالك مع عدد من الملفات التعاقدية التي تسببت في صدور أحكام مالية ضد النادي، مشيرًا إلى أن الأخطاء التي حدثت في بعض التعاقدات كلفت القلعة البيضاء مبالغ مالية كبيرة.

وقال: «طبعًا هذه الأرقام فُرضت على الزمالك، لأنه كانت هناك أخطاء بشعة وغير عادية في التعامل مع كل هذه القضايا، الزمالك ارتكب أخطاء بالجملة، وكلفته ملايين الملايين».

وتابع: «الحقيقة أنا لا أستوعب كيف لهذه الأمور أن تمر مرور الكرام، كيف الناس عندنا لا تجيد كتابة العقود، ولا تعرف مراجعة العقود، وكل القضايا تخسرها».

وأشار شوبير إلى أن أزمة المستحقات والقضايا لا تقتصر على الزمالك، قائلًا: «سبق وتحدثت عن الأهلي، والإسماعيلي، الذي يدفع ملايين للاعبين لم يرتدوا أصلًا قميص الدراويش، شيء عجيب جدًا».

الزمالك يسدد 600 ألف دولار

وأكد أحمد شوبير أن الزمالك ملتزم بسداد المستحقات المالية الخاصة بالقضايا، موضحًا أن النادي حصل على 3 ملايين دولار من صفقة بيع بيزيرا، وتم توجيه جزء منها لسداد هذه الالتزامات، إلى جانب صرف مستحقات متأخرة للاعبي الفريق.

وقال: «لكن الزمالك ملتزم، دفع 600 ألف دولار من أصل 3 ملايين دولار دخلوا خزينته، وباقي المبلغ تم توزيعه على اللاعبين لأن كان لهم مستحقات كثيرة متأخرة».

وتأتي تصريحات شوبير في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى التعامل مع الملفات المالية والقضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، من خلال جدولة المبالغ المستحقة وسدادها وفق المواعيد المتفق عليها.