الأهلي يطمئن عموتة قبل كأس عاصمة مصر ويحدد أولوياته في الموسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من مشاركة الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لن يكون مطالبًا بتحقيق اللقب، في ظل رغبة النادي في استغلال البطولة لمنح الفرصة للبدلاء والشباب.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «الأهلي قال لعموتة إنت مش هتتحاسب خالص على كأس عاصمة مصر، دي بطولة إنت هتجهز فيها البدلاء وتدي فرصة للشباب، إحنا بطولاتنا المهمة دلوقتي، عندك الكونفدرالية والدوري العام وكأس مصر، لحد ما نشوف موقفنا من السوبر شكله عامل إزاي».

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لخوض مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة القمة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية.