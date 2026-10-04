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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف رسالة الأهلي لعموتة: لن تُحاسب على كأس عاصمة مصر.. والبطولات المهمة تنتظرك

الحسين عموتة
الحسين عموتة
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل رسالة النادي الأهلي إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بشأن المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أن البطولة لن تكون مقياسًا للحكم على المدرب.

وقال شوبير إن الأهلي أبلغ عموتة بأن مشاركته في كأس عاصمة مصر تهدف إلى تجهيز البدلاء ومنح الفرصة للاعبين الشباب، موضحًا: «الأهلي قال لعموتة أنت مش هتتحاسب خالص على كأس عاصمة مصر، دي بطولة أنت هتجهز فيها البدلاء وتدي فرصة للشباب».

وأضاف أن الأهلي يركز خلال الفترة المقبلة على البطولات الأهم، وعلى رأسها بطولة الكونفدرالية الإفريقية والدوري المصري وكأس مصر، إلى جانب انتظار موقف الفريق من بطولة كأس السوبر، مشيرًا إلى أن هذه المنافسات تمثل الأولوية بالنسبة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي المغربي الحسين عموتة بطولة كأس عاصمة مصر الأهلي

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