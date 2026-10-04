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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إبراهيم أمام قرار صعب.. عروض كبيرة ورغبة في الاستمرار مع الأهلي

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ياسر إبراهيم أكد للمقربين منه أنه يعيش حالة من الحيرة خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل العروض المالية الكبيرة التي تلقاها، والتي يرى اللاعب أن من الصعب تعويضها حال رفضها.

وأشار إلى أن مدافع الأهلي لديه في الوقت نفسه رغبة في اختتام مسيرته الكروية بقميص القلعة الحمراء، وهو ما يجعله مترددًا بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ياسر إبراهيم أكد أنه سيبادر بتجديد عقده مع الأهلي حال تأكده من عدم قدرته على الحصول على عرض مالي مناسب بنهاية الموسم.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

موقف ياسر إبراهيم بالنادي الأهلي القلعة الحمراء والزمالك بطولة الدوري المصري مباراة الأهلي

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